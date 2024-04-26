Егор Шип, Доминик Джокер и Samoel перепели старый хит «Малиновые сны»

Приглашенной звездой музыкального видео стал певец Прохор Шаляпин, благодаря которому клип получил ироничный и дерзкий сюжет.

В видео Егор Шип, Доминик Джокер и Samoel хотят найти бабки на съёмки своего клипа, а Прохор Шаляпин, обыгрывая многочисленные мемы и слухи про себя, приглашает артистов в свой загородный дом, полный женщин в «возрасте».



Кадр из клипа

Музыкальное видео, как и трек, отсылают к ностальгии по шоу-бизнесу 2010-х. Клип наполнен клише из видео хип-хоп артистов тех времен: тусовкой у бассейна, свэг-культурой и обилием представительниц прекрасного пола в кадре, но... преклонного возраста.