Mia Boyka и Егор Шип просят называть их «Наруто»

Прошлогодний бэнгер «Пикачу» принёс Mia Boyka и Егору Шипу множество стримов, и они решили записать его сиквел. Снова мотивы японского аниме, и снова бодрый дэнс с отсылками к главному герою франшизы «Наруто». Как и в прошлый раз, немного музыки 90-х, немного русской этники и актуального хип-хопа.

Эксклюзивная премьера песни «Наруто» состоялась в феврале на общей вечеринке Mia Boyka и Егора Шипа в честь их дней рождения. Официальную премьеру Миа и Егор приурочили к старту совместного тура, в рамках которого дуэт выступит в 19 городах с апреля по июнь.



Mia Boyka и Егор Шип