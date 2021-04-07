Ганвест дропнул клип «Кайфули» через год после выхода трека

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Рэпер Ганвест выпустил клип на хит «Кайфули» спустя год после выхода самой песни (смотреть клип).

Режиссер клипа Эльвин Фомин уже высказался: «Это самый дорогой клип, который я снимал!». Съемки прошли в Дубае, упоминание которого есть в тексте трека. И тут множество суперкаров, дорогого шампанского и часов, и бесчисленное количество полуобнаженных красоток легкого поведения - собственно, всех штампов из клипов рэперов.

Поклонники артиста соревнуются в остроумии.

«Трек: исполняется 1 год. Ганвест: самое актуальное время дропнуть клип», - пишет один.

«Режиссёр: сколько нужно баб в клипе? Ганвест: да», - пишет другой.

Ганвест
Ганвест

«Так вот кого, оказывается, оштрафовали за съёмку на балконе голых девок в Дубаи», - напоминает про недавний скандал с эскортницами в Дубае третий.

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