Ганвест рассказал о своей «Последней любви»

Режиссер клипа не указан. Впрочем, весь клип состоит только из томных покачиваний Ганвеста с двумя танцовщицами. Зрители клипа разошлись во мнениях. Кто-то считает это новой лучшей песней рэпера, кто-то считает, что это «дно». Ганвест В треке рэпер иронизирует над девушками, обожающими брендовые шмотки и драгоценности, и предлагает им некий «Луи Питон».

Режиссер клипа не указан. Впрочем, весь клип состоит только из томных покачиваний Ганвеста с двумя танцовщицами. Зрители клипа разошлись во мнениях. Кто-то считает это новой лучшей песней рэпера, кто-то считает, что это «дно». Ганвест В треке рэпер иронизирует над девушками, обожающими брендовые шмотки и драгоценности, и предлагает им некий «Луи Питон».

«Танцуй под мои пули, рядом со мной братули», - акцентировал фразы из песни сам Ганвест. Ганвест

«Танцуй под мои пули, рядом со мной братули», - акцентировал фразы из песни сам Ганвест. Ганвест

Режиссер клипа Эльвин Фомин уже высказался: «Это самый дорогой клип, который я снимал!». Съемки прошли в Дубае, упоминание которого есть в тексте трека. И тут множество суперкаров, дорогого шампанского и часов, и бесчисленное количество полуобнаженных красоток легкого поведения - собственно, всех штампов из клипов рэперов. Поклонники артиста соревнуются в остроумии. «Трек: исполняется 1 год. Ганвест: самое актуальное время дропнуть клип», - пишет один. «Режиссёр: сколько нужно...

Режиссер клипа Эльвин Фомин уже высказался: «Это самый дорогой клип, который я снимал!». Съемки прошли в Дубае, упоминание которого есть в тексте трека. И тут множество суперкаров, дорогого шампанского и часов, и бесчисленное количество полуобнаженных красоток легкого поведения - собственно, всех штампов из клипов рэперов. Поклонники артиста соревнуются в остроумии. «Трек: исполняется 1 год. Ганвест: самое актуальное время дропнуть клип», - пишет один. «Режиссёр: сколько нужно...

Рэпер Ганвест выпустил новый сингл и клип «Хам», в котором переосмысляет знаменитую песню «Если б я был султан» из известной кинокомедии (смотреть клип).