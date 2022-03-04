Ганвест рассказал о своей «Последней любви»

В треке пропитанный пронзительной романтикой текст идеально ложится на подвижный бит, а образ выстраданных, застланных алкоголем чувств сочетается с хрипловатым, словно утомленным голосом артиста.
Артист сообщил, что в ближайшее время выйдет и клип на эту песню.
«Известный более своими трансформациями внешности, чем песнями, Ганвест выпустил лирическую среднетемповую балладу с неожиданными хрипловатыми нотами. Она откровенно сексистская и самовлюбленная, но каплю современности про «самолеты не летают» Ганвест успел все-таки втиснуть. В целом это стандартный коммерческий трек, но беда в том, что таких треков теперь море. Выделиться музыкой опять не получилось, кажется», - считает музыкальный критик Гуру Кен.
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