GONE.Fludd спел о райских садах

Участник рэп-объединения Glam Go Gang! начитывает про сады грез, где он оказывается в своих мечтах, когда расслаблен. Александр Смирнов говорит о своей уверенности и безразличии к хейтерам. Битмейкером трека стал питерский продюсер Money Flip.

«LIL CHILL, маленький расслабон. Приятная музыка, которую можно послушать лежа на диване и просто кайфануть. Мне кажется стала ощущаться, некая напряженность, и тогда я подумал – пора написать классную музыку с вайбом, чисто для души», - говорит артист.

Вместе с выходом сингла GONE.Fludd пообещал скорейший выход своего нового альбома.

Новый сингл «Dream Garden» войдет в состав EP «LIL CHILL», который артист уже успел анонсировать.