GONE.Fludd выпустил «Пацаны» без гитар и скрима

В мае вышел последний альбом GONE.Fludd'а «Voodoo Child». В него вошел трек «Пацаны», который сначала погружал в трогательный сюжет о мужской дружбе, а затем отталкивал громким металическим скримом и риффами утяжеленных гитар посреди песни, что вызвало недоумение рэп-фанатов. На протяжении полугода в соцсетях музыканта появлялись настойчивые комментарии фэнов с просьбами выпустить «исправленную» версию.

«Вы этого очень долго ждали – наконец-то состоялся релиз сингла «ПАЦАНЫ II» aka «пацаны без скримера»», - иронически высказался GONE.Fludd.

Для сравнения можно вспомнить оригинальную версию трека.