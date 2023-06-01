Как Нюта стала «Ранеткой», и когда Савичева заработала первые деньги

1 июня Радио Romantika традиционно отметило Международный день защиты детей радиомарафоном «День детства» вместе со звездами и представителями благотворительных организаций. Руководители фондов, которые помогают детям, познакомили слушателей с примерами настоящей искренности и доброты. А звездные участники поделились воспоминаниями из собственного детства и обратились к родителям с советами и пожеланиями.

Певица, блогер и актриса Нюта в детстве была бунтаркой – красила волосы в черный цвет, носила вызывающую одежду. В 15 лет она стала участницей группы «Ранетки», пережила испытание славой и хейтом.



Нюта

«Для ребенка оказаться в сфере шоу-бизнеса – травмирующее событие. По себе могу сказать, я не совсем понимала, что со мной происходит. Так как я росла в целом без отца, мне хотелось восполнить недостаток внимания, поэтому меня тянуло к сцене, к музыке. Это мне уже позже объяснил психолог», – рассказала Нюта.

В 2017 году Нюта выпустила свою первую сольную композицию «Принадлежу», в которой раскрыла проблему школьной травли. Эта тема знакома ей не понаслышке, призналась она в эфире Радио Romantika.

«Когда я только начала заниматься музыкой и красить волосы в черный цвет, бывало такое, что одноклассники забирали рюкзак, пытались его изрисовывать, портили одежду. Но мне мама в свое время сказала, что не сможет меня всегда спасать, и важно ставить в курс дела учителей. Многие боятся сказать, что у них проблемы, но отстаивать себя необходимо. Иногда лучше пожаловаться, чем доводить ситуацию до каких-то страшных вещей», – считает Нюта.

Родителям экс-участница «Ранеток» посоветовала не препятствовать стремлению своего ребенка к сцене, но быть более внимательным к взрослым людям в его окружении, помнить про свою ответственность.



Юлия Савичева первый гонорар заработала в 7 лет

Для певицы Юлии Савичевой 1 июня вдвойне праздник – это также день рождения отца, приобщившего ее к музыке. Станислав Борисович был барабанщиком в рок-группе будущего продюсера артистки – Максима Фадеева, мать преподавала в музыкальной школе.

«Мое детство было очень интересным, потому что моя творческая, музыкальная семья всегда чем-то удивляла. К нам приходило много гостей, мы пели, танцевали. Первый раз я вышла на сцену в 4 года, а потом понеслось!» – рассказала Савичева.

Свой первый гонорар она заработала в 7 лет, исполнив главную роль в новогоднем спектакле ДК МАИ. На эти деньги девочке купили джинсовый костюм.

«Для меня это было мегакруто, сразу модная девчонка стала, – вспомнила певица. – Особо денег не было на то, чтобы меня баловать. Перепадали какие-то подарки от Макса Фадеева, от друзей, знакомых. А так, мы достаточно тяжело жили, особенно, в конце 90-х».

Историями из своего детства поделились в эфире Радио Romantika также Денис Клявер, Анатолий Цой (TSOY), Александр Киреев, звезды спортивных бальных танцев Марина и Артемий Каташинские.