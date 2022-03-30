Келли Кларксон стала Келли Брианн

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Американская певица Келли Кларксон официально сменила имя на Келли Брианн.

Решение по этому делу принял калифорнийский суд 28 марта 2022 года.

«Ввиду отсутствия возражений ходатайство о смене имени удовлетворено, — говорится в судебных документах, попавших в распоряжение Us Weekly. - Указ подписан и подшит. Имя заявителя изменено с Kelly Brianne Clarkson на Kelly Brianne».

Kelly Clarkson
Kelly Clarkson

Келли подала прошение об изменении своего официального имени еще в феврале, за несколько недель до того, как урегулировала вопрос о разводе с бывшим мужем Брэндоном Блэкстоком. Брианн – ее второе имя, данное при рождении. Причины, по которым она решила это сделать, довольно загадочны. В интервью певица говорила, что после развода должна отказаться от фамилии мужа, но ее она и не брала: Кларксон ее девичья фамилия, более того, фактически бренд. Она не только выступала на сцене и выпускала альбомы под этим именем, но и вела собственное телешоу (Kelly Clarkson Show).

Уже после того, как Келли подала документы на замену, она оговорилась в интервью, что не знает, как будет обходиться без фамилии Кларксон, с которой прожила столько лет. К тому же исполнительница всегда рассказывала, какие теплые отношения связывали ее с покойным отцом Стефаном Майклом Кларксоном.

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