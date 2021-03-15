Константин Меладзе написал песню для певицы Karina

«Песня «Джаз» стала первой, где я не была даже соавтором, это новый для меня опыт. И, по-моему, она получилась отличной. Это история о человеке, который немного заблудился в жизни и не может найти свой путь, который он изначально выбрал, а затем потерял. Такое бывает в жизни, когда по мере продвижения к цели ты дезориентируешься. Это знакомо, наверное, каждому человеку, кто наметил себе большие цели. Когда до цели долго идти, иногда мы теряем ориентир, и нашу дорогу заносит снегом. В этот момент нужно суметь себе в этом признаться, встать, подумать и выправить путь в нужную сторону. Поэтому песня получилась такой динамичной, чтобы эта дорога была легче и приятнее. Сейчас весна, и все в таком вдохновленном настроении, поэтому надеюсь, мы попали в точку», - рассказывает певица об идее песни.

Эта работа стала одним из редких случаев, когда известный композитор написал песню не для своего артиста.

«Вообще, да, у нас уникальная ситуация. Я думаю, всем известно, что Константин в принципе пишет последние годы не много, в сравнении с тем, что было несколько лет назад, а уж тем более для артистов, которые не входят в его проекты, разве что саундтреки к фильмам. Это даже мягко сказано, что редко. Поэтому здесь правда уникальная ситуация, плюс ко всему, что артист не просто сам по себе, а уже с продюсером, который должен являться прямым соперником, но у нас получилось по-другому. У нас не было никакого соперничества, у нас было действительно классное партнерство, оно даже проявлялось в том, что вокал я писала не с Константином, а со своим продюсером – Алексеем Романоф. Он все это время был рядом, поддерживал, направлял голос, контролировал весь процесс, и Константин отнёсся к этому очень хорошо, с пониманием, что тоже важно», - говорит исполнительница о сотрудничестве с Константином Меладзе.



Karina

Стоит ли ждать клип на эту песню от Karina? Исполнительница уже знает точный ответ:

«Это особенная песня, и это точно начало чего-то нового, грандиозного. У героини – в любви, у нас – в творчестве. Наверное, будет уместно сказать, что грандиозным будет и клип, который мы сняли. Об этом сказал в своем интервью и сам Константин Меладзе, что клип претендует на то, чтобы стать грандиозным, и песня достойна такого клипа, песня достойна, чтобы в нее вкладывать все силы и энергию, потому что уже есть понимание, что отдача будет колоссальная»

«Джаз» стал первым релизом из будущего третьего альбома.