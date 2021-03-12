Kyivstoner спел с Juicy J

Juicy J (Джордан Майкл Хьюстон) - один из основателей хип-хоп группы Three 6 Mafia. Juicy J был номинирован на премию «Грэмми» за рэп в сингле Кэти Перри «Dark Horse», который занял первое место в США.

Kyivstoner (Альберт Васильев) - бывший участник проекта «Грибы». Ранее Киевстонер анонсировал этот фит в своих соцсетях, однако об обстоятельствах записи с Juicy J ничего не сообщал. В выходных данных трека Альберт Васильев значится как единственный автор. Песня посвящена блеску зуб в довольно ироничной манере.



Kyivstoner и Juicy J