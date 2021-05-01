Lovika - «Антарктида»

MaestricMusic.ru, 10.03.2021

Жанр: инди-поп-рок, поп-баллада, дрим-поп.

Сингл «Антарктида» - он именно об этом. Вроде бы девичий инди-поп, вполне привычный, но выворачивающий наружу мелодии, вздыбливающий каркасы форм аки землетрясение, и с грохотом уходящий в тишину и безмолвие. Смотрите, как это происходит, и следите за ловкостью рук с самого начала песни. Гулкие фортепианные аккорды с пониженными ступенями под нежный шепот, местами с вворачивающими глиссандо как отвертку духовыми. Тишина. И с затакта — танцевальное диско-арпеджио и взмывающий ввысь регистров голос Lovika, тоже трассирующий глиссандами то вверх, то вниз с почти раздражающей частотой. Звук уплотняется, и когда басовитые духовые рявкают каждые четыре такта, невольно вспомнишь про группу «Би-2» (хотя откуда она здесь, казалось бы). Но это не все! Вдруг лязгающе бряцает ритм-гитара или взвизгивает соло-гитара из ниоткуда, и снова припев из «Би-2» (шутка, конечно) с арпеджиатором. И все это — в одной короткой песенке.

Вообще-то это всего второй релиз Lovika, она же Виктория Локтева из Смоленска, ныне студентка московской «вышки». Первым был альбом «Озарение», довольно самодеятельный бард-рок под небрежную гитару. И вот — радикальное преображение. Модный и непредсказуемый звук, более аккуратная работа с вокалом (хотя тут работать и работать, конечно), дерзость и шарм. Что об этом говорит сама Lovika?

«Для ее написания потребовалась гитара, тетрадный лист, карандаш и 15 минут времени. Самое интересное, еще когда она была в черновом варианте, мне показалось, что это что-то необычайно новое в моем творчестве и что-то похожее на хит… Я ее сочинила и отложила в ящик почти на год. За это время пришло много идей по ее аранжировке, и в этом смысле я даже рада, что песня лежала в столе так долго. А когда мы работали в студии, аранжировка нарисовалась очень быстро. Мы с Иваном, моим коллегой, любим придумывать разные фишки и непредсказуемые ходы в музыке, и в «Антарктиде» их получилось довольно много - нужно слушать песню много раз, а главное, - внимательно, чтобы заметить их. Вообще говоря, эта песня о холоде внутри и снаружи человека. О равнодушии, привычке скрывать свои чувства», - говорит Lovika.



Lovika - «Антарктида»

Эффект Снежной королевы достигается сочетанием обилия низких звуков в аранжировке, льдистого арпеджио сквозь всю песню, и контрастом шепота и резкого высокого тембра вокала. Где-то юная певица даже не попадает в ноты, соскальзывает, но это придает еще больше эффекта неуютности, холода, - все эти бесконечные глиссандо, нежданно обрывающиеся между полутонов. Чертовски необычно для поп-музыки построена фразировка мелодии: подъем к высоким нотам в середине строки, и плавный спуск вниз к концу фраз, часто наперекор метроному ритм-секции. Хуков из этого получиться не может, а вот атмосферность запоминается.

«Антарктида» - это, конечно, не континент, а сумрачное состояние внешней эмоциональной среды для каждого человека. Когда кажется, что весь этот холодный мир — против, но тем важнее внутри себя сберечь огонек человечности, и судить других по их «огоньку» в сердце.

Понятно, что есть уже в этой нише Монеточка, Муся Тотибадзе, FAVLAV и еще десятка два девичьих инди-поп проектов. По одной песне Lovika судить, сможет ли она составить им достойную конкуренцию, рановато. Но на подходе — новый мини-альбом певицы, который должен раскрыть все ее карты.

Гуру КЕН