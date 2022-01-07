Miyagi и Andy Panda спели про поиски индивидуальности

Хип-хоп-дуэт Miyagi&Andy Panda выпустил еще один клип на песню из июльского альбома «Yamakasi» - «Minor» (смотреть клип).

В клипе «Minor» Miyagi и Andy Panda предстали в окружении ностальгических чёрно-белых проекций, будто живущих своей жизнью. Клип снят без использования монтажных склеек, на одном диване, поэтому есть приписка mood video.







На прошлой неделе также вышло видео на трек «Там ревели горы». Над обоими роликами работала продакшен-команда FMT Jetlag, с которой сотрудничали Элджей, GONE.Fludd, Хаски, Масло чёрного тмина и сами Miyagi и Andy Panda.



Miyagi и Andy Panda



