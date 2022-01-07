Miyagi и Andy Panda спели про поиски индивидуальности

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Владикавказский рэп-дуэт Miyagi и Andy Panda выпустил первую песню в 2021 году - лирический сингл «Буревестник» (слушать песню).

Артисты зачитали рэпчик в своём фирменном стиле под бит с элементами реггетона о поисках индивидуальности и нежелании «продаваться».

«Не берет рэп, не бери в головешку Кто-то любит славу, идёт на дорожку Выбор за тобой, это дело каждого Это дело каждого», - зачитывают музыканты.

Miyagi и Andy Panda
Miyagi и Andy Panda

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