Miyagi и Andy Panda спели про поиски индивидуальности

Владикавказский рэп-дуэт Miyagi и Andy Panda выпустил первую песню в 2021 году - лирический сингл «Буревестник» (слушать песню).ПопНовостиАртисты зачитали рэпчик в своём фирменном стиле под бит с элементами реггетона о поисках индивидуальности и нежелании «продаваться». «Не берет рэп, не бери в головешку Кто-то любит славу, идёт на дорожку Выбор за тобой, это дело каждого Это дело каждого», - зачитывают музыканты. Miyagi и Andy Panda Быстрый поиск: Miyagi & Andy Panda Добавить комментарий
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