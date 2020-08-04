Miyagi и Andy Panda почилили на фоне гор

Владикавказский дуэт экранизировал один из треков из альбома «Yamakasi». Ролик «Там ревели горы» вышел с пометкой mood video, и это минималистичное стильное видео. Помимо самих Miyagi и Andy Panda, в кадре появляется Рустам Рептилоид из шоу «Что было дальше?».

Режиссер клипа - Григорий Тарасов. Где-то на фоне гор показано тусовочное пространство, созданное на крыше многоэтажного дома. Здесь есть игровая приставка, диван, ковры и небольшая компания приятелей, среди которых можно заметить комика Рустама Рептилоида. В такой непринуждённой обстановке рэперы зачитали свои куплеты, передавая друг другу микрофон и иногда отвлекаясь на баскетбольный мяч. Видео снято одним кадром, без склеек.



Miyagi&Andy Panda