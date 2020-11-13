Палома Фейт выпустила новый альбом «Infinite Things»

Певица анонсировала альбом под названием Infinite Things 25 сентября 2020 года и сообщила тогда, что из -за пандемии COVID-19 она научилась сама записывать песни, однако написав альбом, вынуждена была уничтожить все песни, и начинать все сначала с нуля. Она также рассказала, что помимо исследования отношений и любви, пластинка также отражает темы болезней и потерь.

«Палома написала большинство песен для Infinite Things до того, как пандемия Covid-19 охватила мир. Потом мы перешли в карантин, она уничтожила их все и начала заново. В свободное время она училась создавать свою собственную музыку и просто думала о мире. Вынужденный простой был плодотворным с творческой точки зрения и научил ее, что она была на конвейере музыки и промо. Изоляция дала ей возможность подвести итоги своей лихорадочной карьеры и решить, что для нее важно. Она выходит из изоляции с новым пониманием своих приоритетов, благодаря чему она воссоединилась со своими творческими корнями», - говорится в пресс-релизе.



Paloma Faith

Палома Фейт работала со многими авторами песен и продюсерами над своим продолжением карьеры после «The Architect» 2017 года, включая Faouzia, MNEK и Josef Salvat. Sigrid также написала песню для альбома, и это единственная песня, написанная не самой Фейт.

Любопытно, что 24 сентября 2020 года в ее социальных сетях было объявлено, что она ждет второго ребенка, которого она зачала в ходе шестого раунда ЭКО. Беременность протекает тяжело, но пока все успешно.