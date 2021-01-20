Про Палому Фейт сняли фильм

Часовой фильм «Paloma Faith - As I Am» отслеживал деятельность певицы и автора песен более года, и рассказывает пол выпуск альбома, шоу в Гластонбери и рождение ребенка.
«Палома Фейт - Как я есть» от режиссера-новичка Джейн Мингей проливает свет на невероятные достижения Паломы в ее карьере на сегодняшний день, одновременно честно взглянув на реальность совмещения родительских обязательств и сложной карьеры, - сказал Ян Янгхасбенд , руководитель отдела ввода в эксплуатацию музыкального телевидения BBC. - Это теплый и часто волнующий фильм, и я рад, что мы сможем донести вдохновляющую историю Паломы до зрителей на BBC Two».
Фейт сказала, что изначально она скептически относилась к проекту, но довольна результатами.
«Мне очень не хотелось использовать камеру в очень личном опыте работы мамой-новичком, но Джейн Мингей, которая сняла фильм, также является матерью и другом, поэтому я чувствовала себя в безопасности, - объяснила она. - Результат очень красноречивый, откровенный и временами эмоциональный для меня. Кроме того, я надеюсь, что это знакомая история для всех работающих матерей. Как феминистка, я не верю в стремление к патриархальным идеалам, чтобы достичь успеха. Я верю в использование наших женских сил и способностей, чтобы попытаться добиться успеха в мире, где доминируют и судят мужчины. Я надеюсь, фильм дает некоторое представление об этом».Кроме того, на BBC Four отметят 80-летие Нила Даймонда новым фильмом, на BBC Two скоро будет шоу Билли Холидей, и сериал из шести частей «Хип-хоп: песни, потрясшие Америку» запланирован на BBC Four.
Комменты