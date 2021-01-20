Про Палому Фейт сняли фильм

Певица анонсировала альбом под названием Infinite Things 25 сентября 2020 года и сообщила тогда, что из -за пандемии COVID-19 она научилась сама записывать песни, однако написав альбом, вынуждена была уничтожить все песни, и начинать все сначала с нуля. Она также рассказала, что помимо исследования отношений и любви, пластинка также отражает темы болезней и потерь.

