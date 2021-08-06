Rakhim сделал кальку с Travis Scott

Певец Rakhim выпустил клип на песню «Синий Lamborghini», опубликованную в начале марта (смотреть клип).

Режиссер Андрей Тревгода снял историю о мечтаниях подростка - и о пресловутом «синем Lamborghini» (игрушечном в кадре), и о получении им Grammy, и о девушке с попой как у Кардашьян, и о бассейне из денег... Словом, все фрустрации малообразованного подростка из провинции разом.







Любопытно, что об этом же в песне поет сам артист, так что попадание в тему получилось.



Rakhim



