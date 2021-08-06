Rakhim сделал кальку с Travis Scott

В новом треке Рахим Абрамов готовится к новой любви испытанным народным средством - напиваясь. Он рассказывает о девушке, описывая чувство пленника, который был сильно влюблен. Однако далее он понимает, что он не может больше терзать своё сердце неразделенной любовью и другими проблемами, поэтому принимает решение прекратить всё, закрыв эту главу жизни.
«Я не знаю, насколько надо еще искать схожестей, а точнее, натурального воровства известного трека Travis Scott ft. 21 Savage «Niagara Falls» - по нотам, по бэкам, по аранжировке. Rakhim производил впечатление нормального парнишки, он бойко ворвался на пьедесталы, но затем будто надорвался. Сначала начал нелепо компоновать песни из перечисления дорогих брендов, а теперь и вовсе претендует на плагиат года, если бы была такая премия. Но он очень молод. Надеюсь, у него все выправится», - говорит музыкальный критик Гуру Кен.
Комменты