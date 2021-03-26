Томас Андерс выпустил альбом для фанатов Modern Talking

«Для всех моих друзей и фанатов, которые ждали английского альбома так долго: наслаждайтесь саундом Modern Talking в этих новых песнях, все для вас! Надеюсь, вам понравится альбом так же, как и мне! Моя команда и я более чем счастливы представить вам 12 совершенно новых песен! Этот альбом был создан вместе с моим дорогим другом и потрясающим продюсером Christian Geller», - написал Томас Андерс.
В альбом «Cosmic» вошло 12 треков, включая «Modern Talking (Connect The Nation)». Вокальные партии а-ля Дитер Болен пропел сам Томас.
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