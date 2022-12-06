В песне Oxxxymiron'а нашли призыв к нарушению целостности страны

В рамках проверки прокуратура Санкт-Петербурга нашла в его песне «Ойда» публичные призывы к действиям, в результате которых может быть нарушена территориальная целостность России, а также лозунги с публичным позитивным отношением к отделению части территории страны, пишет ТАСС со ссылкой на письмо в адрес Лиги безопасного интернета от прокуратуры Санкт-Петербурга.

«В отношении иностранного агента Оксимирона (Федорова М.Я.) прокуратурой Адмиралтейского района г. Санкт-Петербург вынесено постановление о возбуждении административного дела по ч. 2 статьи 20.3.2 Кодекса об административных правонарушениях (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации с использованием сети Интернет)», — написала Елена Мизулина.

Помимо этого, в суд направлен иск о признании информационного материала запрещённым к распространению на территории России.

Лигу безопасного интернета возглавляет Екатерина Мизулина, дочь сенатора Елены Мизулиной. Своей задачей Лига ставит «искоренение опасного контента» в интернете. Организация создала молодежное движение «Кибердружина», а также лоббировала запуск единого реестра запрещенных сайтов.

* Мирон Федоров объявлен в России «иностранным агентом».