Джо Сатриани и Стив Вай создали супергруппу SatchVai Band

Группа была создана после выхода в 2024 году превосходного сингла дуэта «The Sea of ​​Emotion, Pt. 1». Хотя гитаристы являются давними друзьями и много раз делили сцену в качестве столпов шред-гитарных туров G3, эта песня стала их первым совместным студийным треком.



Joe Satriani и Steve Vai

На момент выхода песни Сатриани и Вай были в совместном туре. Должно быть, все прошло гладко, поскольку два виртуоза решили объединить усилия навсегда и сделать «SatchVai» полноценной группой.

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«Турнир SATCHVAI Band состоится! Я с нетерпением жду возможности снова разделить сцену со Стивом. Каждый раз, когда мы играем вместе, я возвращаюсь в то время, когда мы были подростками, питались и дышали музыкой каждую секунду дня, подталкивали, бросали вызов и помогали друг другу стать лучшими, кем мы могли быть. Думаю, мы никогда не останавливались! Гастролировать с Джо всегда приятно и почетно. Он мой любимый гитарист, с которым я играю, и теперь у нас есть еще одна возможность вывести его на сцену. Я чувствую, что мы оба на пике своей игры, и шоу станет мощным чествованием самого крутого инструмента в мире — электрогитары!», - говорит Стив Вай.

Маршрут тура стартует 13 июня с короткого этапа в Великобритании и продлится до 22 июля в Софии, Болгария, дополнительные даты будут объявлены позже.