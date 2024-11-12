Группа The White Stripes отозвала свой иск против Трампа

В начале сентября White Stripes подала в суд на Трампа за несогласованное использование своей песни в ходе избирательной кампании. Согласно тексту иска, размещенного на сайте службы новостей судов США, штаб кампании Трампа без ведома участников группы опубликовал в социальных сетях видео, на котором республиканец поднимается в самолет под звуки "очень характерного" и "легко узнаваемого" гитарного рифа из песни Seven Nation Army.



Джек Уайт

«Джек и Мэг Уайт, которые распустили группу в 2011 году, добровольно отозвали иск по нарушению авторских прав. Причина не была указана», - говорится в публикации USA Today со ссылкой на документ, поданный в федеральный суд Нью-Йорка.