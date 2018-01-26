Экс-фронтмен The White Stripes запретил смартфоны на концертах

В марте музыкант выпускает новый альбом «Boarding House Reach», а в апреле он собирается в тур по США. По словам Уайта, зрителям нельзя будет использовать гаджеты для съемки фото и видео, а также для записи аудио, сообщает Газета.ru со ссылкой на NME.

Вместо этого публике предлагают оторваться от устройств и прочувствовать музыку.

На входе гаджеты нужно будет убрать в специальные блокирующие мешочки. Воспользоваться устройством получится только за пределами зала.

Для поклонников соцсетей снимки и видеозаписи будет публиковать официальный гастрольный фотограф Уайта.

В 2014 году музыкант критиковал зрителей, которые проводят больше времени за мобильными телефонами, а не за просмотром живого выступления.