Helloween показал живой концерт в Токио

Альбом был записан в 2023 году на арене Ниппон Будокан в Токио.

Открывает альбом 12-минутное исполнение Helloween одного из последних мини-шедевров «Skyfall». В этом живом варианте песня приобретает дополнительную твёрдость и задор, лишний раз подтверждая, что воссоединение группы Helloween было отличной идеей.

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Helloween

Далее альбом закручивает вихрь из классических хитов, свежего материала и попурри. Гитарное трио в составе Кая Хансена, Михаэля Вайката и Саши Герстнера, а также Михаэль Киске и его со-вокалист Анди Дерис демонстрируют высочайший уровень мастерства.