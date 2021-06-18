Helloween выпустил новый альбом Helloween

Этот альбом ознаменовал собой возвращение в группу Кая Хансена (вокал, гитара) и Михаэля Киске (вокал) после их ухода в 1989 и 1993 году, соответственно. Таким образом, в записи релиза принимали участие все три вокалиста коллектива: Михаэль Киске, Кай Хансен и Анди Дерис. И это первый альбом в истории группы, записанный при участии более чем одного вокалиста.

Это также первый альбом группы за 6 лет с момента выхода My God-Given Right, выпущенного в 2015 году.



Helloween

Релиз стала логическим продолжением реюнион-тура группы, который состоялся еще до глобальной пандемии. Именно тогда впервые на одной сцене собрались все участники группы. Все песни альбома созданы в духе классического Helloween. Продюсером пластинки выступил давний соратник группы Чарли Бауэрфайнд, а финальная обработка велась в Valhalla Studios Рональда Прента.