Kings of Leon выпустили новый альбом «When You See Yourself»

Ранее группа выпустила два сингла «The Bandit» и «100,000 People». Продюсером альбома, как и его предшественников, является Маркус Дравс. Всего в альбоме «When You See Yourself» 11 треков.

Группа стала первой, кто выпустил альбом в виде невзаимозаменяемого токена, типа криптовалюты, который содержит уникальные активы, такие как музыка и фото. Релиз будет представлен в виде трех разных типов токенов для трех отдельных пакетов из серии под названием «NFT Yourself». Они содержат специальный альбомный пакет, пакет для живых выступлений и аудиовизуальный пакет. Токены были разработаны и размещены на платформе для продажи билетов YoungHeart, использующей технологию блокчейн.



Kings of Leon

«When You See Yourself» по самому своему названию представляет собой путешествие к самоанализу, и в нем группа обнаруживает, что группа возвращается к своим корням только для того, чтобы найти новые пути вперед. В альбоме слышна увлеченность лидер-гитариста Мэтью винтажными органами и синтезаторами, инструментами, которые, по его словам, мы могли бы услышать на классических альбомах Beatles и Pink Floyd. Застенчивый фронтмен Калеб говорит, что это их самый личный альбом с точки зрения текстов.

У группы 12 номинаций на премию Грэмми, в том числе 4 победы.