Крупнейшая коллекция рок-самиздата выставлена на торги

Архив включает более 100 наименований и около 200 номеров рок-журналов, выпускавшихся с 1978 по 2000 годы по всему советскому и постсоветскому пространству – от Калининграда до Владивостока, от Алма-Аты до Мурманска. В географию рок-журналов попали даже совсем маленькие населенные пункты, такие как Медвежьегорск, поселок Колтуши, Вентспилс, Советская гавань…

Коллекция включает как культовые, почти хрестоматийные издания, такие как «Рокси» и «УрЛайт», так и практически неизвестные даже знатокам региональные журналы – рукописная «Субанда», алматинский журнал-плакат «ЗГГА», «самый дамский рок-журнал» из Владивостока «Штучка» и многое другое. Все эти издания не только сохранили впечатления о первых выступлениях Майка Науменко и Виктора Цоя, эйфорию от первых легальных рок-фестивалей и голоса давно ушедших музыкантов, но и стали первыми опытами отечественной рок-журналистики. Героями очерков и репортажей самиздатовских авторов становились буквально все звезды отечественного рока: Андрей Макаревич, Юрий Шевчук, Константин Кинчев, Янка, Умка, Александр Башлачев, Егор Летов, Земфира и многие другие.

В виду малотиражности и трудности приобретения издания зачитывались и в целом очень плохо сохранились. Коллекции подобного охвата и качества в России не известны. Настоящее собрание имеет мировую известность, упоминается в публикациях всех зарубежных исследователей отечественного рок-самиздата. На основе этой коллекции была написана книга А.Кушнира «Золотое подполье», которая стала отечественный «библией» собирателей рок-зинов.

Архив оценивается в 1 млн. 200 тыс. рублей.

Аукционным домом выпущен каталог с подробным описанием. Ознакомиться с представленными журналами можно будет на онлайн выставке на сайте www.30x7.ru, а также по предварительной договоренности в аукционном доме с 10 по 14 декабря.

Лот 474а будет продаваться в ходе второй сессии аукциона 15 декабря 2020 года.