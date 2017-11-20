Александр Кушнир написал книгу про Кормильцева

"Позвонили из издательства РИПОЛ Классик и сообщили, что тираж напечатан. В Москве будет на следующей неделе", - сообщил автор в соцсети.

В своей новой книге известный музыкальный журналист, продюсер и писатель Александр Кушнир исследует биографию Ильи Кормильцева - поэта, переводчика, издателя, общественного деятеля, автора многих хитов групп "Наутилус Помпилиус", "Настя" и "Урфин Джюс", составивших "золотой фонд" русского рока. Это одновременно и беллетризованная биография, и фотоальбом, посвященный памяти великого человека.

В книге впервые воспроизводятся сотни редчайших снимков, найденных в архивах семьи Кормильцевых, у приятелей и коллег Ильи, в запасниках культовых рок-фотографов. Текстовая фактура книги построена на современном фольклоре - сотнях эксклюзивных интервью, взятых в течение пяти лет у музыкантов, друзей, родственников, поэтов, писателей, политиков и культурологов.

Александр Кушнир был лично знаком с Ильей Кормильцевым, неоднократно брал у него интервью и сотрудничал в рамках разных проектов.

Данное издание входит в серию книг Кушнира, посвященных "жизни запрещенных людей". Повесть о Кормильцеве продолжает исследование судеб недооцененных гениев отечественного андеграунда, начатое в книге про Сергея Курёхина "Безумная механика русского рока", получившей премию "Степной волк" в номинации "лучшая рок-книга 2014 года".