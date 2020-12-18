У Grateful Dead вышел ремастер «American Beauty», клип и неизданный концерт

«American Beauty» — шестой студийный альбом группы Grateful Dead. Был записан в период между августом и сентябрём 1970 года, и выпущен компанией Warner Bros. Records в 1970 году. Диск, как и предыдущий Workingman’s Dead, выдержан в жанрах фолк и кантри рок. Особое место занимают тексты Роберта Хантера. В 2003 году альбом попал на 258 строчку списка 500 величайших альбомов всех времён, составленного журналом Rolling Stone.



Кадр из клипа «Ripple»

3CD сборник «American Beauty 50th Anniversary Edition» включает в себя оригинальный альбом с отремастеренным звуком, а также «одну из наиболее востребованных архивных записей в хранилище мертвых» - неизданный концерт, записанный 18 февраля 1971 года в Capitol Theater в Порт-Честере, штат Нью-Йорк.

Песня «Рябь» Grateful Dead стала своего рода космическим духовным гимном после своего дебюта 50 лет назад. С тех пор всеобщая привлекательность безмятежной прозы Роберта Хантера и искренние выступления группы сделали эту песню популярной на всех мероприятиях, от свадеб до похорон. И вот вышел анимационный клип на эту песню, первый за 50 лет.

«Непреходящий оптимизм «Ripple» - долгожданное напоминание о лучших днях, которые грядут, когда песни снова наполнят воздух», - говорят музыканты.