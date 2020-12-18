У Grateful Dead вышел ремастер «American Beauty», клип и неизданный концерт

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Американская рок-группа Grateful Dead выпустила трехдисковый сборник «American Beauty 50th Anniversary Edition» с неизданным концертом и анимационный клип на песню «Ripple» (смотреть клип и слушать альбом).

«American Beauty» — шестой студийный альбом группы Grateful Dead. Был записан в период между августом и сентябрём 1970 года, и выпущен компанией Warner Bros. Records в 1970 году. Диск, как и предыдущий Workingman’s Dead, выдержан в жанрах фолк и кантри рок. Особое место занимают тексты Роберта Хантера. В 2003 году альбом попал на 258 строчку списка 500 величайших альбомов всех времён, составленного журналом Rolling Stone.

Кадр из клипа «Ripple»
Кадр из клипа «Ripple»

3CD сборник «American Beauty 50th Anniversary Edition» включает в себя оригинальный альбом с отремастеренным звуком, а также «одну из наиболее востребованных архивных записей в хранилище мертвых» - неизданный концерт, записанный 18 февраля 1971 года в Capitol Theater в Порт-Честере, штат Нью-Йорк.

Песня «Рябь» Grateful Dead стала своего рода космическим духовным гимном после своего дебюта 50 лет назад. С тех пор всеобщая привлекательность безмятежной прозы Роберта Хантера и искренние выступления группы сделали эту песню популярной на всех мероприятиях, от свадеб до похорон. И вот вышел анимационный клип на эту песню, первый за 50 лет.

«Непреходящий оптимизм «Ripple» - долгожданное напоминание о лучших днях, которые грядут, когда песни снова наполнят воздух», - говорят музыканты.

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