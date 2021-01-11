Ушел из жизни «Силя» Селюнин

Причина смерти пока не называется, но она точно не связана с коронавирусом.



Силя

Сергей Селюнин родился 2 марта 1958 года в Таллине. Начал сочинять песни в конце 1970-х годов, будучи студентом Ленинградского университета, был связан с несколькими студенческими рок-группами («Архивариусы», «БКА», «Гулливер»). В марте 1982 на сцене Ленинградского рок-клуба состоялся дебют группы «Выход» в одном концерте с «Кино» и «Странными играми». Летом того же года был записан первый магнитофонный альбом «Брат Исайя», за ним последовали ещё несколько магнитоальбомов. В 1988 после переезда в Москву собрал новый состав группы. Всего более чем за 20 лет в группе переиграло пара сотен музыкантов, выпущено около двадцати электрических и акустических альбомов. В 1989 году Селюнин сотрудничал музыкантами «Аквариума», вместе они записали альбом «Аквариум и Силя». В 2019-м Сергей выпустил книгу «Как ЯДелал рок-н-ролл» или попросту ЯД».