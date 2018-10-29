Альбом группы «Выход» «Непрерывность Простых Вещей» издан на виниле

Издание, подготовленное компанией «Полдень Мьюзик», уже поступило в розничную продажу.

Альбом был записан в 1990 году на Ленинградской студии грамзаписи и планировался к выходу на «Мелодии». Были подготовлены фонограмма и макет конверта пластинки, однако релиз так и не состоялся по причине начавшихся на «Мелодии» структурных изменений. Благодаря тому, что макет конверта был также сохранен Андреем Бурлакой, оригинальное оформление пластинки воспроизведено на издании «Полдень Music» максимально близко к первоначальному замыслу – говорится в пресс-релизе издания.

Подготовкой материала к изданию занимался звукорежиссер Евгений Гапеев. Источником фонограммы для релиза стала оригинальная мастер-лента, предоставленная лейблу известным рок-журналистом Андреем Бурлакой. Оригинальный трек-лист дополнен бонус-треком – черновым вариантом композиции «Людям так мало надо».

Пластинка выпущена на 140-граммовом виниле черного цвета. Производство дисков велось в Германии. Издание содержит вкладку с фотографиями В.Алферова, сделанными в 1990 году на фотосессии специально для «Непрерывности простых вещей».

Напомним также, что в 2016 году компания «Полдень Мьюзик» выпустила на виниловых пластинках альбом группы «Выход» «Брат Исайя». Это издание было выпущено тиражом 99 экземпляров.

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