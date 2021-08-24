MARS Records, 2021.

Жанр: русский рок, рок-декаданс, акустический рок.

Надо же сначала представить. История московской группы «Завтраккусто» началась с развала группы «Акулы на Прогулке», с переменным успехом игравших с 2006 года всякое от поп-панка до брит-попа. Но в 2014 году группа вдруг победила на самой первой «Битве за эфир» на «Нашем радио» с песней «Криминально!», пробившись в радиоэфир. И тут же распалась. Появилась группа «Завтраккусто», сконцентрировавшаяся на продолжении успеха песни «Криминально!», - густой декаданс, многочисленные отсылки к литературным источникам, и при этом простой двухдольный ритм, элементарный гитарный бой… Словом, ничего не должно отвлекать внимания от текста этих песен.

Песни «Завтраккусто» похожи на демки, при этом сочетание изысканности и глубины текстов изрядно гармонирует с привольной мелодикой вокала и бэков, и прочим минимализмом в аранжировках. И это, на секундочку, седьмой альбом! Уже в ротациях «Нашего Радио» появился «Мёртвый матрос» из альбома, и это второе явление группы в эфирах этой станции, что успех. На «Дикой мяте» успели выступить, а там Андрей Клюкин ведет жесткий отбор качества.

Голос Артёма Кеворкянца чист по нотам, ярко окрашен темброво, и имеет склонность к вытягиванию гласных на концах фраз. Но странным образом это вообще не напоминает никакую «Агату Кристи», а мелодичность скорее отсылает к другой старомосковской группе «Старый Приятель», лидер которой Александр Зарецкий недавно трагически скончался от коронавируса. А пущая декадансовость — к «Оберманекену» или «Бостонскому Чаепитию», московским же. То есть это очень московская музыка.



«Завтраккусто» - «Приют для мертвецов»

В альбом «Приют для мертвецов» вошло 10 песен, и каждая, кроме последней песни «Вожатый», четко сконцентрирована на эпичный декаданс — все тексты с двойным дном, подразумевающим образованность или хотя бы желание слушателя докопаться до источников. И это мне жутко нравится. Ценз повышает качество публики, хотя и отсекает ее массовость.

Что же тут с отсылками? Забавно, что в «Есенине» речитатив явно отсылает к «Районам-кварталам» группы «Звери», хотя вряд ли это подразумевалось создателями. Зато в конце звучит голос живого Есенина, и это очень круто. Хотя я бы попенял на то, что использована некорректная замедленная фонограмма, ведь еще в 1978 году вышла пластинка «Голоса, зазвучавшие вновь» с правильным тембром Есенина, не таким «старческим», как на ошибочных ранних реставрациях восковых валиков.

Прекрасное приношение Булату Окуджава есть в треке «Волхонка» - переосмысление «Часовых любви» с ироничным припевом «А на Волхонке воют волки» (напомню, это «золотой треугольник», самые дорогие дома Москвы). Открывающая альбом песня «Анетта» начинается с цитаты песни Константина Никольского «Я сам из тех», а неожиданное регги-продолжение — аффинаж с хита «Markscheider Kunst» - «Деньги». Кажется, музыканты слишком буквально восприняли совет Владимира Матецкого на «Маяке» делать похожие на хиты песни…

Собственно, почти каждая песня «Завтраккусто» имеет предысточники, даже лень их вскрывать. Ребята в этом смысле не заморачиваются. Но если спросить, создает ли группа прибавочную стоимость, - то ответ «да» очевиден. Они старательно перебирают наследие русского рока, ищут близкое себе, и снабжают почти галлюциногенным текстом. Это прикольно. Песня «Начинаю гореть» построена на безмятежном латино, но с таким текстом, смысла которого я понять так и не смог (если кто-нибудь понял, киньте в комментарии свою версию!). Фраза «Мертвый матрос подает сигналы SOS», - это уже хук. Иногда группа скатывается в пошловатость типа «Твоя квартира даже ближе шестого округа Парижа», иногда балалаечный тембр делает чудеса в «Вы полюбили». Иногда те же «Вы полюбили» обращаются в кантри «Морячок» Дианы Арбениной, и это уже менее интересно.

Главная проблема «Завтраккусто» - они не стремятся быть первичными, делать что-то первыми. Они ловят волну и перерабатывают. Это не стремно, но я не понимаю, почему не делать оригинальную музыку и вообще музыку за рамками этих дворовых аккордов и аппликатур. Ребята как будто в заложниках у «Талибана». А это не так. Они сами себе рубят топорами руки, чтобы не сделать чего не так. И они чертовски талантливые, но не верят в себя.

Тем не менее, «Приют для мертвецов» - самый технически качественный альбом из выпущенных. Мне нравится их стремление к качеству звука. Но отсутствие амбициозности — дико странно. Они такие мелодисты, что многие бы позавидовали бы. Что же они такие застенчивые?

Гуру КЕН