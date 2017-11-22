Далай-Лама благословил новое видео SunSay

Клип «I know that’s right» снимался в тибетском дацане Дрепунг Гоманг в Индии, при участии буддийских монахов, и станет официальным промо фильма «Шафрановое сердце», который рассказывает о жизни мальчика-монаха. Специально для Андрея и его коллег режиссер Павел Маклай отснял уникальный материал с участием монахов, героев фильма и самого музыканта.

Интересно, что за месяц до релиза этого видео Андрей Запорожец вместе со всей командой фильма встретились с Далай-ламой в Риге, где Его Святейшество поддержал и благословил новую творческую работу исполнителя.

"Мне посчастливилось сниматься в компании тибетских монахов в сценах, которые мы сделали специально для музыкального видео. Мы рады представить вам эту добрую и светлую историю о поиске дома внутри", - говорит Андрей Запорожец о своей новой работе.

Песня «I know that’s right» была записана 5 лет назад во Франции. Несколько недель назад Андрей Запорожец вернулся с гастролей своего основного проекта – группы «5’NIZZA». Выступления проходили в Скандинавии.

«I know that’s right» — это саундтрек к фильму «Шафрановое сердце». Его снял Павел Маклай. Это история маленького мальчика-монаха, который очень скучал по дому. Его учитель решил нарисовать для него карту-квест, пройдя который он сможет уехать из монастыря. Это история духовного пути.

«Шафрановое сердце» — это краудфандинговый проект. Деньги на него собираются с помощью добровольных пожертвований. Все средства, полученные от проката фильма, в полном объеме пойдут на поддержание Монастыря Дрепунг Гоманг, а также тибетцев, живущих в этой резервации. Поэтому участие артистов в этом проекте играет большую роль. Кроме Андрея Запорожца кино поддерживают Сергей Воронов из группы «Crossroadz», Сати Казанова, Олег Нестеров из «Мегаполиса» и другие.