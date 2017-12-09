Facebook дал бесплатной музыки для видеороликов

Facebook добавил «звуковую коллекцию» из 1000 бесплатных предварительно очищенных песен, в основном неизвестных артистов, для своих пользователей, создающих видео в рамках своей более крупной программы Facebook for Creators, анонсированной в прошлом месяце.

Новая инициатива призвана предоставить разработчикам видео бесплатные инструменты для развития своих навыков на Facebook и Instagram, сообщает Billboard.

Представлены песни в разных жанрах с настройками сортировки по настроениям, например, «страшная», «мечтательная», «яркая», а также по длине треков и типу вокала.

В миксе среди малоизвестных музыкантов есть несколько выдающихся артистов. Среди них - лауреат Грэмми Чарли Пикок, который выпустил дебютный альбом Barton Hollow «Civil Wars»; гитарист и композитор Lyle Workman, который работал над Superbad, The 40-Year-Old Virgin and Forgetting Sarah Marshall и другими.

Существует также сопутствующая коллекция из более чем 1500 звуковых эффектов, начиная с открывания венецианских жалюзи до чмокания губ.

В сентябре сообщалось, что Facebook вел переговоры с крупнейшими лейблами звукозаписи и издателями музыки за права юридически включать музыку, защищенную авторским правом, в видео, загруженные на платформу.

C музыкальной коллекцией Facebook можно познакомиться здесь.