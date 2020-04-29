Facebook добавит опцию платных видеотрансляций для артистов

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Facebook объявил о планах по внедрению ряда новых функций, включая возможность для артистов и других авторов взимать плату за прямые трансляции.

Новости в прямом эфире были частью более широкого объявления о предоставлении пользователям большего количества способов подключения во время пандемии COVID-19.

«Для поддержки создателей и малого бизнеса мы планируем добавить для Pages возможность взимать плату за доступ к событиям с помощью живого видео на Facebook - от онлайн-выступлений до уроков и профессиональных конференций», - сказали в компании.

Facebook не раскрыл, когда эта функция будет представлена.

Facebook

Пользователи также смогут добавить кнопку сбора средств в живое видео.

Система донатов кроме того позволит фанатам отправлять художникам «звезду», хотя она стоят всего один цент.

Возвращение функции Facebook Live Live позволит пользователю добавить приглашенного докладчика из других мест, открывая опции трансляции интервью для артистов на платформе социальных сетей.

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