Facebook добавит опцию платных видеотрансляций для артистов

Новости в прямом эфире были частью более широкого объявления о предоставлении пользователям большего количества способов подключения во время пандемии COVID-19.

«Для поддержки создателей и малого бизнеса мы планируем добавить для Pages возможность взимать плату за доступ к событиям с помощью живого видео на Facebook - от онлайн-выступлений до уроков и профессиональных конференций», - сказали в компании.

Facebook не раскрыл, когда эта функция будет представлена.

Пользователи также смогут добавить кнопку сбора средств в живое видео.

Система донатов кроме того позволит фанатам отправлять художникам «звезду», хотя она стоят всего один цент.

Возвращение функции Facebook Live Live позволит пользователю добавить приглашенного докладчика из других мест, открывая опции трансляции интервью для артистов на платформе социальных сетей.