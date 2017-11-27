Karel Gott признан «Чешским соловьем» в 42-й раз

"В этот раз я не рассчитывал на столь хороший результат, - заявил исполнитель под аплодисменты поклонников на церемонии вручения награды. - Благодарю Бога, что он предоставил мне еще один шанс [выступить на эстраде]".



Карел Готт

Готт, которому 14 июля 2017 года исполнилось 78 лет, недавно перенес серьезное онкологическое заболевание. Он находится под постоянным наблюдением медиков. Несмотря на это, исполнитель продолжает выступать и реализует также свой талант художника. Выставки его картин в последние месяцы прошли в Праге и других городах Чехии.

"Божественный Карел", как называют своего кумира миллионы чешских поклонников, впервые был удостоен высшей награды национальной эстрады в 1964 году.

Только в одной лишь Чехии выпущено 200 наименований грампластинок, аудиокассет и компакт-дисков с записями песен в исполнении Готта. "Мне трудно назвать точное число моих записей, которые появились за рубежом", - поделился певец в беседе с корреспондентом ТАСС. По его словам, речь может идти о сотнях или даже тысячах.

Лучшей эстрадной певицей Чехии в 20-й раз признана Луция Била.