Ушел из жизни Карел Готт

«С большим сожалением сообщаю, что нас вчера перед полуночью, после тяжелой и долгой болезни, покинул мой любимый муж Карел Готт. Умер дома, во сне, в кругу своей семьи», - сказала его жена Ивана Готтова.

В ноябре 2015 года у певца была обнаружена опухоль лимфатических узлов. После серьезного годичного лечения он неоднократно пытался вернуться к эстрадной деятельности, несколько раз выступал с небольшими концертами в сопровождении других чешских певцов. В июле этого года Готт отметил свое 80-летие, но юбилейный концерт, как и ряд концертов ранее, был отменен в связи с плохим состоянием здоровья артиста.



Karel Gott

В начале сентября Готт рассказал, что врачи диагностировали у него острую лейкемию и что он начинает амбулаторное лечение.

По данным местных СМИ, Карел Готт, наряду с хоккеистом Яромиром Ягром, являлся самым популярным гражданином Чехии. В мире были проданы более 30 миллионов копий его дисков. У артиста подрастают две дочери, в этом году им исполняется 13 и 11 лет. Вместе со старшей, Шарлоттой, Готт снялся в фильме "Децибелы любви", записал две песни к фильмам-сказкам, а также исполнил песню "Сердца не гаснут" на одной из радиостанций.

В 1960 году Готт оставил работу на трамвайном заводе, решив посвятить свою жизнь пению, и поступил в Пражскую консерваторию по специальности «оперное пение». Однако лишь с приходом в начале 1960-х гг. в Чехословакию моды на твист началось восхождение Карела Готта к музыкальной славе.

В 1962 году он получил ангажемент в известный пражский театр «Семафор», и в том же году дуэт Карела Готта и Власты Пруховой победил в хит-параде Чешского радио. Уже в 1963 году песня «Oči sněhem zaváté» из спектакля театра «Семафор», которую исполнял Готт, стала самой популярной композицией в Чехословакии, с этой песней он впервые победил в общенациональном конкурсе певцов «Золотой соловей».

В 1965 году Карел Готт покинул театр «Семафор» и основал собственный театр «Аполлон», став его главной звездой. После роспуска этого театра в 1967 году он отправился на гастроли в Лас-Вегас (США).

Из Америки Карел Готт вернулся профессионалом, сделавшим ставку на мейнстримовое направление поп-музыки. Благодаря своим вокальным талантам он смог завоевать успех на поп-сцене Западной и Восточной Европы и выпустить первый альбом, тут же ставший «золотым». На европейской сцене Готт стал известен как «золотой голос из Праги». На конкурсе «Евровидение-1968» он представлял Австрию и занял тринадцатое место с песней «Tausend Fenster». Резко выросла его популярность и на родине. Серия таких хитов, как «Lady Carneval» , «Když jsem já byl tenkrát kluk», «Stokrát chválím čas», «Jdi za štěstím» и др., обеспечила ему всенародную славу.

С 1970 по 1990 год выступал с оркестром Ладислава Штайдла, сейчас имеет собственную музыкальную группу «Карел Готт Банд» (КГБ). За свою творческую жизнь записал 150 альбомов, 180 синглов, снялся в тринадцати фильмах. Было продано тридцать миллионов пластинок певца. Карел Готт — народный артист Чехословакии.

«Золотая эра» Карела Готта пришлась на 1970—1980-е годы, когда он по праву занимал первое место в поп-музыке Чехословакии, регулярно получал первые места на национальных музыкальных конкурсах и выпускал один за другим «золотые» и «платиновые» диски. Он часто гастролировал по Европе, Азии и Америке, а его репертуар включал в себя композиции уже целого спектра жанров — от поп-музыки до народной и классической. В СССР, где певец также был частый гость (что дало повод Владимиру Винокуру пошутить: «К нам приезжает каждый год певец из Праги Карел Готт»), были выпущены пластинки «Я открываю двери» и «Встречай весну» (на русском языке) с пятимиллионными тиражами. Артист с успехом исполнял песни советских композиторов, в 1978 году принял участие в популярном фестивале «Песня-1978», спев дуэтом с Софией Ротару, одной из ведущих советских певиц.

По большому счёту, только Карелу Готту удалось добиться огромной популярности в СССР, другие чешские артисты были практически неизвестны в Советском Союзе (за исключением, пожалуй, Хелены Вондрачковой, но её популярность не шла ни в какое сравнение с популярностью Карела Готта). Готт вёл собственную музыкальную программу на телевидении, снялся в нескольких художественных и документальных фильмах. В конце 1980-х годов конкуренция на чехословацкой музыкальной сцене резко усилилась, появилось много молодых исполнителей, однако празднование пятидесятилетия Карела Готта в 1989 году подтвердило его роль певца номер один в стране. Большой резонанс имело и выступление на Вацлавской площади во время бархатной революции 1989 года в поддержку свержения коммунистического режима. При этом, по словам самого певца, Карел Готт всегда был далёк от политики. Певец отказался в своё время даже от президентства, обратив предложение в шутку, считая, что каждый должен заниматься своим делом (документальный фильм «Секрет его молодости», 2008 год).

В 1960—1980-е годы Карел Готт был любимцем советской публики. Он не только часто приезжал в Москву, но и колесил по самым удалённым регионам СССР. Публике очень нравилось, как он пел старинные русские романсы и советские песни: «Я вас любил», «Ах ты, душечка», «Я встретил вас», «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат» — по-русски и без акцента! Если бы в то время существовали фан-клубы, готтовский был бы одним из самых активных и многочисленных. Пришли иные времена и про Карела Готта забыли. В 1987 году он приехал в Москву, чему способствовали его поклонники и восторженные слушатели Михаил Сергеевич и Раиса Максимовна Горбачёвы.

В Германии слава Готта расцвела в последнее десятилетие ещё больше, там он проводил значительную часть своих зарубежных гастролей.

В 1980 году Карел Готт снимается на советском ТВ в фильме-концерте «Поёт Карел Готт».

В 1990 году Готт объявил об окончании карьеры, однако шумный успех его заключительных выступлений в спортивно-концертных залах в Чехословакии и Германии заставили певца изменить своё решение. Уже в 1992 году его альбом «Když muž se ženou snídá» стал самым продаваемым диском года, причём это достижение было повторено Готтом в 1995 и 1997 годах. До последнего времени Карел Готт оставался главной звездой чешской поп-музыки, регулярно выпускал новые песни и альбомы, а в 2015 году в сороковой раз выиграл ежегодный национальный музыкальный конкурс «Золотой соловей». Одновременно с этой наградой Карелу Готту были присуждёны призы «Абсолютный соловей» и «Платиновый соловей». С начала своего творческого пути певец спел и записал более 2 500 песен.

Большой популярностью в мире пользуются песни в исполнении Готта из знаменитого чешско-немецкого фильма "Три орешка для Золушки". Кроме того, в Германии в обязательную школьную программу для начальных классов входит песня в исполнении Готта на немецком языке из известного в десятках стран многосерийного мультфильма "Пчелка Майя".