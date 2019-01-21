Karel Gott отменил юбилейный концерт по состоянию здоровья

Об этом в пятницу сообщила его продюсер Анета Штолцова, передает ТАСС.



Карел Готт

"Ослабленный иммунитет не позволяет Карелу Готту включиться в подготовку концерта с полной отдачей, как он привык делать, - отметила она. - Маэстро, после длительного раздумья и консультаций с врачами, принял решение отменить приуроченный к его юбилею концерт".

Готт в последние годы перенес несколько операций в связи с онкологическим заболеванием. У него проявляются серьезные нарушения сердечного ритма. Поэтому он находится под постоянным наблюдением медиков.

Июньский концерт должен был пройти в пражском дворце "О2-Арена", которая вмещает 18 тыс. человек.

Готт родился 14 июля 1939 года в городе Пльзень (Западная Чехия). За свою карьеру он записал почти 200 долгоиграющих пластинок, которые выходили в Чехословакии, Польше, ГДР, СССР и других странах. Готт десятки раз удостаивался высшего для чехословацких и чешских певцов титула "золотого соловья".