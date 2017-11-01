Нюша поспорит с Киркоровым и Гнойным

Нюша: «Ровно десять лет назад я победила в шоу «СТС зажигает суперзвезду!», а сегодня я в жюри нового проекта СТС «Успех». Вот так интересно закольцевалась история! За это время были сотни концертов, десятки песен и премий. Наверное, сейчас мне так же хочется помочь талантливым ребятам найти свой путь к успеху».

Уже в первом выпуске Нюша, Филипп Киркоров и Гнойный вместе со зрителями выберут четырёх лучших участников. Новые герои получат все инструменты, чтобы покорить шоу- бизнес без помощи продюсеров. Но всего этого они могут лишиться в любой момент, ведь каждую неделю их места могут занять не менее сильные герои, готовые вызвать на баттл любого из четвёрки.

В новом шоу СТС вдохновлять участников на успех будет популярная певица Вера Брежнева, которая станет ведущей проекта. Узнать, кого она совместно с звёздными членами жюри, выберет в финальную четвёрку, зрители смогут уже 5 ноября в 21:00.