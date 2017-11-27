Открывается выставка «Миф Страдивари»

Выставка «Миф Страдивари» - уникальный совместный проект ВМОМК имени М.И. Глинки (Россия) и Музея скрипки (Италия) - представит 15 инструментов работы Страдивари, Амати, Гварнери и других итальянских мастеров, представляющих различные этапы истории скрипичного дела в Кремоне.

Один из главных разделов выставки «Мастерская скрипичного мастера» приоткроет завесу тайны Антонио Страдивари, имя которого входит в десятку самых известных всему миру итальянских имен и чьи скрипки признаны эталонными. Здесь можно будет увидеть путь к рождению скрипок-шедевров через сложнейшие процессы, требующие от мастера многогранных талантов, преданности и любви к своему делу.

В продолжение многолетнего сотрудничества во время открытия выставки «Миф Стардивари» ВМОМК им. М.И. Глинки и Музей скрипки объявят о создании первого в России Центра реставрации музыкальных инструментов с целью сохранения музейного фонда России – одного из крупнейших в мире.