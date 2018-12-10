В Испании разыскивают владельца скрипки стоимостью €3 млн

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на местную газету «El Pais».

По мнению некоторых специалистов, стоимость инструмента оценивается в €3 млн. В то же время два эксперта заявили, что скрипка является подделкой XVIII или XIX века.

Как отмечается, инструмент был изъят правоохранительными органами в 2007 году в ходе спецоперации. Уточняется, что скрипку хотели переправить в Андалусию выходцы из Румынии.

Подчеркивается, что в настоящее время скрипка фигурирует как подлинник на сайте, где публикуется список изъятых властями произведений искусства.