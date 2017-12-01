Паук госпитализирован после избиения

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Мытищинском районе Московской области избит лидер группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий. В настоящее время он госпитализирован", - сказал собеседник агентства.



Сергей Паук Троицкий

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Московской области подтвердили факт избиения мужчины.

"Накануне в полицию поступило сообщение о бытовом конфликте в поселке Погорелкино Мытищинского района. В результате конфликта один из мужчин госпитализирован в медицинское учреждение. Сотрудники полиции по данному факту проводят проверку", - сказал сотрудник пресс-службы.