Паук госпитализирован после избиения

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Полицейские проводят проверку по факту избиения лидера музыкальной группы "Коррозия металла" Сергея Троицкого, известного как Паук.

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Мытищинском районе Московской области избит лидер группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий. В настоящее время он госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

Сергей Паук Троицкий
Сергей Паук Троицкий

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Московской области подтвердили факт избиения мужчины.

"Накануне в полицию поступило сообщение о бытовом конфликте в поселке Погорелкино Мытищинского района. В результате конфликта один из мужчин госпитализирован в медицинское учреждение. Сотрудники полиции по данному факту проводят проверку", - сказал сотрудник пресс-службы.

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