Паука задержали за пьяную езду

Об этом на странице коллектива во «ВКонтакте» сообщила дочь музыканта.





«Силы зла отдали приказ — лишение свободы Паука на 10 месяцев. Вскоре будет известен почтовый адрес для корреспонденции, а также для юбилейных посылок с книгами, газетами, видеофильмами, музыкой и прочим», — написала Екатерина Троицкая.





Она отметила, что «Паук лично выражает огромную благодарность всем людям, которые его поддерживают в трудное время, передает большой привет и желает бодрости духа».

