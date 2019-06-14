Паука задержали за пьяную езду

По первичным признакам, он находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения, он отказался от прохождения медицинского освидетельствования, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью.
В мае Паук уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Сейчас ему грозит административный арест сроком до 15 суток.
Паук свою вину не признаёт.
53-летний Сергей Троицкий — создатель и лидер треш-метал-группы "Коррозия металла". Выступает под сценическим псевдонимом Паук.
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