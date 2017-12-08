Piko-Taro хотел бы спеть с Путиным и Трампом

Об этом певец заявил в четверг в Токио на предрождественском шоу, передает ТАСС.

"Что касается моих целей на будущий год, то я хотел бы встретиться с господином Путиным", - отметил Пико-Таро, который в прошлом месяце присутствовал на званом ужине с участием премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента США Дональда Трампа.

"Было бы здорово, если бы удалось вместе исполнить PPAP составом: Трамп, Пико-Таро, Абэ и Путин", - добавил он.

Пико-Таро получил мировую известность благодаря хиту PPAP (Pen-Pineapple-Apple-Pen, "Ручка-ананас-яблоко-ручка").