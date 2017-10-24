У Галанина готовы четыре песни для нового альбома

«Наконец-то выходит винил альбома «Приметы». Проблема была в том, что, четырнадцать песен – это слишком много. А винил, как известно, любит качество звучания, нельзя эту фонограмму беспощадно сжимать. Поэтому мы подумали с выпускающей компанией и решили, что это будет «двойник». Двойной альбом – одна пластинка полная, а что касается второй - на одной стороне будут заключительные, последние песни, а одна сторона будет без всего, но с какими-то вензелями, наверное. Мне сказали, что такие альбомы встречаются. И исходя, кстати, из этого, я сделал для себя вывод: в следующей пластинке точно не будет больше десяти песен», - рассказал НСН музыкант.



Сергей Галанин

Из десяти песен будущего альбома у Сергея Галанина уже написаны четыре. Возможно, они будут записаны уже в этом году.