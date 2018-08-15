Александр Малинин победил нечисть

Снял его режиссёр Владимир Янковский, представитель известной кинематографической династии.

Сюжет музыкальной киноминиатюры основан на мистической и драматической истории любви молодого дворянина и красавицы-вампирши в декорациях 19-го века. Александр Малинин играет в нём роль отца лирического героя и главного борца с "нечистью". Действие подчеркивает главную мысль стихов Михаила Гуцериева о том, что любовь способна преодолеть любые препятствия, и что проявляется она самым парадоксальным, самым невероятным образом. О том, что любовь может заставить человека полностью изменить себя. О том, что злодей может выглядеть доброхотом, а счастье быть смертельно опасным.