Александр Малинин перепел хор Турецкого с рок-н-роллом

В этой работе поэт Михаил Гуцериев выступил не только автором стихов, но и автором музыки вместе с Сергеем Ревтовым. Режиссёр видео — Владимир Янковский, представитель легендарной актёрской династии.

В версии Малинина признание в любви зазвучало в стиле энергичного и солнечного ритм-н-блюза.

«Песня «Улыбка Бога радуга» получилась очень позитивной и ритмичной. В ней заложено множество смыслов и светлых эмоций. Я думаю, что у неё есть все шансы стать народным хитом!» — считает Александр Малинин.



Александр Малинин

Несмотря на солидный возраст и опыт (16 ноября артисту исполнилось 63), певец не боится экспериментировать с новыми образами, и в клипе предстаёт в роли купидона, всеми силами пытающегося познакомить главного героя с девушкой его мечты.



Моя любовь оголена,

Я говорю, что ты княжна.

Ты мой глоток, любви росток,

Моей судьбы весенний полевой цветок…

«У Михаила Сафарбековича очень необычные стихи. Он, словно художник, рисует большими мазками картину, выстраивая слова в красивые стихи. Получается очень выразительно, тонко, эмоционально и глубоко!» — с особым трепетом рассказал о песне певец Александр Малинин.

Именно стихи Гуцериева послужили основой сценария клипа. Режиссёр Янковский снимал историю любви на городских улицах старой части Калуги. Также местами съёмок были выбраны лесные и речные просторы дальнего Подмосковья.

«Улыбка, радуга, любовь, красота и божественное провидение — вот главные составляющие нашего клипа, — говорит Владимир Янковский. — Эта песня о поиске своей второй половинки. Невероятные стихи и музыка натолкнули меня на создание лёгкой истории о юношеской любви. Мне кажется, поэт хотел, чтобы после прослушивания песни у людей поднималось настроение».