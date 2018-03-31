АО «Фирма «Мелодия»», 2018.

Жанр: кавер, джаз, лаунж.

История релиза столь замысловата, что похожа на детектив. В 2011 году прошли студийные сессии Бутурлиной, из которых вышло сразу два альбома. «Всё это джаз» (презентованный в январе 2018) и «Осторожно <музыка>» (показанный в марте 2018). Сама певица объясняет такую гигантскую задержку проблемами с очисткой прав на золотые хиты советской эстрады. Это была первая ее русскоязычная запись, но к моменту выхода альбомов она сделала множество русскоязычных джазовых программ.

Очистка прав, ок. Но насколько стоило выпускать старый материал спустя 7 лет? Ответа на это нет. «Осторожно <музыка>» состоит из нежных, не очень-то джазовых, перверсий эстрадных тем вроде «Звездный мост» Анциферовой и «Добрый день» (Анциферовой и Йоала из фильма «31 июня»). Штука в том, что Анциферова пела именно в лайтовом джазе, и ее каверы должны быть либо совсем джазовыми, либо хотя бы вокально окрашенными. Но Бутурлина — не самая технически и тембрально оснащенная певица на джазовой сцене (скорее уж она близка к эстраде), так что ее каверы скорее — реверанс эстрадно-джазовых оркестрам советского времени. Именно таковы аранжировки Алексея Беккера.

В итоге Бутурлина выпустила милый уютный альбом, совсем не привносящий творческой добавочной ценности, но вполне соотносящийся с ее пониманием проникновенного тембра советских эстрадно-джазовых певиц вроде Татьяны Анциферовой и Гелены Великановой. При этом высочайший класс исполнителей на духовых инструментах — Петра Востокова и Романа Секачева — заслуживает самой высокой оценки.

В альбом вошли и две авторских песни Сергея Никитина, стандарт The Island (на английском), и два стандарта с русским текстом Бутурлиной (утвержденными правообладателями) Infant Eyes и Pensees. Если не обсуждать болезненный для многих вопрос, имеет ли отношение вокал Бутурлиной вообще к джазу, мы получили прекрасную эстрадную запись отличных песен в рафинированно джазово-эстрадных аранжировках.

Оценка: 7 из 10

Гуру КЕН