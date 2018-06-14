Arash, Nyusha и Pitbull записали футбольный гимн

Съемки клипа на эту зажигательную песню проходили в солнечном Лос-Анджелесе этой весной. Режиссером видео выступил Fred Khoshtinat. Собрать таких востребованных артистов в одно время и в одном месте было непросто – графики у всех расписаны на месяцы вперед. Но несмотря на все сложности, связанные с реализацией этого международного проекта, музыкантам удалось создать яркий красочный клип, который выполнен в жанре гипер-реализма.

«Мне очень хотелось поделиться своей позитивной энергией, поэтому я записал песню Goalie Goalie», – делится Arash. – «Я невероятно взволнован тем, что я буду частью этого большого футбольного события – Чемпионата мира по футболу. А по поводу нашей совместной работы, могу только восхититься моей невероятной партнершей. Nyusha – большая умничка, будучи в интересном положении, она пересекла океан и приняла участие в записи трека и съемках клипа на равных».

Клип снимался не только на фоне потрясающих пейзажей, но и во время спортивных и музыкальных выступлений. Также в видео представлены различные захватывающие футбольные трюки, которые задают атмосферу спортивного азарта и праздника.

«Музыке не важен язык, жанр, ритм – у нее нет границ», – рассказывает Nyusha. – «Этой песней мы хотим создать особенное настроение для любителей футбола со всего мира. Я надеюсь, что наша совместная работа с Pitbull, Arash и Blanco станет настоящим гимном, объединяющим разные культуры. А еще мне очень важно рассказать всем иностранным гостям, что россияне – очень гостеприимные и добрые».

Напомним, что недавно Nyusha была названа Послом Чемпионата Мира FIFA 2018 в России, поэтому ее участие в этом международном проекте неудивительно. Также артистка может похвастаться еще одним приятным статусом – совсем скоро она станет мамой. Свое интересное положение Nyusha скрывала на протяжении нескольких месяцев и рассекретила его только на презентации собственной коллекции одежды.