Arash выпустил клип на сингл Dooset Daram

Как и большинство композиций Араша, трек Dooset Daram, записанный совместно с певицей Helena, рассказывает нежную, грустную и страстную историю любви. Это не первая совместная работа артистов, и как комментирует сам Араш, их дуэты особенно любимы его слушателями во всем мире. Этнические мелодии и безумно нежный вокал Хелены, которые артист называет магическими, всегда трогают поклонников.

Режиссером видео выступил известный украинский клипмейкер и продюсер Алан Бадоев, вся съемочная группа которого базируется в Киеве. Поэтому было принято решение проводить съемку именно там. Алан и Араш встретились абсолютно случайно во время тура артиста по Америке. Араша впечатлили работы режиссера и он, не раздумывая, предложил Алану совместно заниматься созданием клипа на предстоящий сингл. После съемок артист поделился впечатлениями и отметил, что ему посчастливилось работать с настоящими профессионалами своего дела. Несмотря на то, что он привык контролировать весь процесс создания видеороликов, в этот раз, впервые за всю свою карьеру, он полностью доверился режиссеру и команде и нисколько не пожалел, потому что результат получился просто невероятным.

Съемки длились двое суток и проходили в лесу. Выбор локации определил сюжет, по которому занятой бизнесмен из-за очередной деловой встречи опаздывает на День Рождения любимой девушки, что становится причиной их расставания. После ссоры девушка садится за руль, попадает в автокатастрофу и погибает. Араш едет ее искать. Он всегда верил в перевоплощение души после смерти, поэтому, по сюжету девушка превращается в волка. На месте аварии Араш встречает стаю волков и тогда понимает, что произошло и где теперь его любимая.

За несколько коротких минут зрителю удается почувствовать целую гамму эмоций, которыми наполнен клип: нежность, любовь, отчаяние и надежда.

Главной героиней клипа стала украинская модель Anna Andreas, «Мисс Украина Вселенная 2014», чей образ до этого не раз украшал обложки многих зарубежных изданий. После съемок Анна призналась, что самой сложной сценой для нее была картина автокатастрофы, так как в какой-то момент перевернутая машина загорелась по-настоящему.

Несмотря на внезапно вспыхнувший настоящий огонь, проливной дождь, холод и почти 48 часов непрерывных съемок, все остались в восторге. Алан Бадоев и Араш сказали, что для них обоих это было невероятным опытом и они надеятся, что ещё не раз поработают вместе.