«Балаган Лимитед» сняли клип в новом составе

Композиция «Счастливая» вошла в новый альбом, релиз которого состоялся в начале этого года.

Съемочный процесс продолжался два дня. На этот раз продюсер группы и съемочная бригада приняли решение снять яркий трековый клип без какой бы то ни было сюжетной линии. Необычную для репертуара группы композицию подчеркнут яркие образы коллектива и интерьеров. Так, специально для съемок были заказаны роскошные юбки известного бренда и украшения ручной работы.

Но по-настоящему особенным этот клип станет потому, что впервые почти за двадцать лет численность состава группы «Балаган Лимитед» изменилась. Коллектив покинула Елена Селихова. Из квартета группа превратилась в трио. Сергей Харин, создатель и продюсер легендарной группы так прокомментировал это событие: «Каждый человек волен в этой жизни выбирать свой путь и принимать решения, которые считает нужным. Елена приняла решение покинуть коллектив по уважительным причинам. Пока не могу сказать, будем ли мы искать замену. Время покажет. Сейчас могу утверждать точно: «балагановцы» и втроём счастливы. Мы продолжаем работать, выступать и двигаться дальше».