Для концертного зала «Зарядье» используют уникальные акустические панели

Опубликовано пользователем

В Москве в парке «Зарядье» строится концертный зал. На его облицовку пойдет порядка 15 тыс. акустических панелей.

Об этом заявил гендиректор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин, сообщает САЙТ со ссылкой на сайт Стройкомплекса.

Акустическими панелями облицуют стены и потолка большого концертного зала. Средний вес одной панели составляет около 150 кг, они сделаны из массива красного дерева махагони.

«Каждая панель уникальна — отличается как по форме, так и по отражению звука, и имеет индивидуальный заводской номер», — отметил Газизуллин.

Особенность облицовки концертного зала — должен круглосуточно поддерживается специальный температурно-влажностный режим — температура менее +21 градуса, влажность не менее 45%.

По словам Газизуллина, для пола сцены используется кедр особой породы, применение которого также рекомендовано специалистами по результатам акустических испытаний.

Пол большого зала будет выложен паркетной доской из дуба.

В настоящее время на стройплощадке продолжается финишная отделка всех помещений концертного зала.

Внутри предусмотрены два зала: большой на 1572 места и малый на 400 мест для репетиций и небольших постановок. Отличительной чертой зала является то, что количество мест можно будет варьировать в зависимости от использования площади оркестровой ямы.

По мнению городских властей, концертный зал станет одной из главных достопримечательностей парка «Зарядье».

Открытие концертного зала в парке «Зарядье» запланировано на осень 2018 год. Предположительно он будет открыт в День города.