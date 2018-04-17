Для концертного зала «Зарядье» используют уникальные акустические панели

Об этом заявил гендиректор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин, сообщает САЙТ со ссылкой на сайт Стройкомплекса.

Акустическими панелями облицуют стены и потолка большого концертного зала. Средний вес одной панели составляет около 150 кг, они сделаны из массива красного дерева махагони.

«Каждая панель уникальна — отличается как по форме, так и по отражению звука, и имеет индивидуальный заводской номер», — отметил Газизуллин.

Особенность облицовки концертного зала — должен круглосуточно поддерживается специальный температурно-влажностный режим — температура менее +21 градуса, влажность не менее 45%.

По словам Газизуллина, для пола сцены используется кедр особой породы, применение которого также рекомендовано специалистами по результатам акустических испытаний.

Пол большого зала будет выложен паркетной доской из дуба.

В настоящее время на стройплощадке продолжается финишная отделка всех помещений концертного зала.

Внутри предусмотрены два зала: большой на 1572 места и малый на 400 мест для репетиций и небольших постановок. Отличительной чертой зала является то, что количество мест можно будет варьировать в зависимости от использования площади оркестровой ямы.

По мнению городских властей, концертный зал станет одной из главных достопримечательностей парка «Зарядье».

Открытие концертного зала в парке «Зарядье» запланировано на осень 2018 год. Предположительно он будет открыт в День города.