Для концертного зала «Зарядье» используют уникальные акустические панели

Об этом заявил гендиректор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин, сообщает САЙТ со ссылкой на сайт Стройкомплекса.
Акустическими панелями облицуют стены и потолка большого концертного зала. Средний вес одной панели составляет около 150 кг, они сделаны из массива красного дерева махагони.
«Каждая панель уникальна — отличается как по форме, так и по отражению звука, и имеет индивидуальный заводской номер», — отметил Газизуллин.
Особенность облицовки концертного зала — должен круглосуточно поддерживается специальный температурно-влажностный режим — температура менее +21 градуса, влажность не менее 45%.
По словам Газизуллина, для пола сцены используется кедр особой породы, применение которого также рекомендовано специалистами по результатам акустических испытаний.
Пол большого зала будет выложен паркетной доской из дуба.
В настоящее время на стройплощадке продолжается финишная отделка всех помещений концертного зала.
Внутри предусмотрены два зала: большой на 1572 места и малый на 400 мест для репетиций и небольших постановок. Отличительной чертой зала является то, что количество мест можно будет варьировать в зависимости от использования площади оркестровой ямы.
По мнению городских властей, концертный зал станет одной из главных достопримечательностей парка «Зарядье».
Открытие концертного зала в парке «Зарядье» запланировано на осень 2018 год. Предположительно он будет открыт в День города.
Комменты